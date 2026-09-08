Smith & Nephew Aktie

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WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Profitable Smith Nephew-Investition? 08.09.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Smith Nephew-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,79 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investierten, hätten nun 72,543 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 771,85 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 07.09.2026 auf 10,64 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 22,81 Prozent verkleinert.

Der Smith Nephew-Wert an der Börse wurde auf 8,90 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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