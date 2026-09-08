Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Profitable Smith Nephew-Investition?
|
08.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,79 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investierten, hätten nun 72,543 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 771,85 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 07.09.2026 auf 10,64 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 22,81 Prozent verkleinert.
Der Smith Nephew-Wert an der Börse wurde auf 8,90 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Smith Nephew von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.09.26
|LSE-Handel FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.09.26
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Smith Nephew von vor 3 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|12,50
|0,81%