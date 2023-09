FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Smiths eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Smiths-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Smiths-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Smiths-Aktie an diesem Tag 14,22 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,323 Smiths-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2023 gerechnet (16,59 GBP), wäre die Investition nun 1 166,32 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,63 Prozent.

Der Börsenwert von Smiths belief sich jüngst auf 5,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at