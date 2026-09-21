Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Smiths-Investment
|
21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Smiths-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,90 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,194 Anteilen. Die gehaltenen Smiths-Aktien wären am 18.09.2026 182,52 GBP wert, da der Schlussstand 25,37 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 82,52 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 7,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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