Smiths Aktie

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WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

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Hochrechnung 15.06.2026 10:04:36

FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Smiths-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Smiths-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smiths-Anteile betrug an diesem Tag 16,93 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Smiths-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,067 Smiths-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 490,25 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 12.06.2026 auf 25,23 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,03 Prozent.

Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 7,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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