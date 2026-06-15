Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Hochrechnung
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15.06.2026 10:04:36
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingefahren
Smiths-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smiths-Anteile betrug an diesem Tag 16,93 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Smiths-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,067 Smiths-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 490,25 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 12.06.2026 auf 25,23 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,03 Prozent.
Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 7,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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