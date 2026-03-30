FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Smiths-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,11 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Smiths-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 661,622 Smiths-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 137,90 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 27.03.2026 auf 22,88 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 51,38 Prozent.

Smiths wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,08 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at