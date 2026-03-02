FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Smiths-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.03.2021 wurden Smiths-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Smiths-Anteile an diesem Tag bei 15,19 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,844 Smiths-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 808,09 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 27.02.2026 auf 27,46 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 80,81 Prozent.

Smiths wurde am Markt mit 8,62 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at