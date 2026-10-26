Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Profitable Smiths-Anlage?
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26.10.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Smiths-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,04 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 399,361 Smiths-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (26,07 GBP), wäre das Investment nun 10 411,34 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,11 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Smiths belief sich zuletzt auf 7,19 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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