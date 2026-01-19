FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smiths-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.01.2025 wurde die Smiths-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Smiths-Papier investiert hätte, hätte er nun 53,706 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (26,12 GBP), wäre die Investition nun 1 402,79 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,28 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 8,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at