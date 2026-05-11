Smiths Aktie

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WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

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Langfristige Anlage 11.05.2026 10:04:47

FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Smiths-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Smiths-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Smiths-Anteile letztlich bei 19,93 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 501,756 Smiths-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Smiths-Aktie auf 24,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 418,46 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,18 Prozent zugenommen.

Smiths war somit zuletzt am Markt 7,47 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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