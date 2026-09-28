FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Smiths-Einstiegs gewesen.

Am 28.09.2025 wurde das Smiths-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Smiths-Aktie bei 23,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Smiths-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,103 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 28,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 213,79 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,38 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Smiths bezifferte sich zuletzt auf 8,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at