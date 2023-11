FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Smiths-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Smiths-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Smiths-Papier an diesem Tag 14,03 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,128 Smiths-Papiere. Die gehaltenen Smiths-Aktien wären am 03.11.2023 116,11 GBP wert, da der Schlussstand 16,29 GBP betrug. Die Steigerung von 100 GBP zu 116,11 GBP entspricht einer Performance von +16,11 Prozent.

Insgesamt war Smiths zuletzt 5,63 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at