Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Lohnender Smiths-Einstieg?
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13.07.2026 10:04:05
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Smiths-Papier an diesem Tag 16,15 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 619,387 Smiths-Aktien im Depot. Die gehaltenen Smiths-Aktien wären am 10.07.2026 15 534,22 GBP wert, da der Schlussstand 25,08 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,34 Prozent angezogen.
Smiths markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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