Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Lukrative Smiths-Investition?
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03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen
Am 03.08.2025 wurde die Smiths-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 433,276 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 447,14 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Anteils am 31.07.2026 auf 26,42 GBP belief. Mit einer Performance von +14,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 7,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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