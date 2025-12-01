FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Smiths gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smiths-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,96 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,676 Smiths-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 531,81 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 28.11.2025 auf 24,44 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,18 Prozent angewachsen.

Smiths wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,91 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at