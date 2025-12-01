Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Profitabler Smiths-Einstieg?
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Smiths-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,96 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,676 Smiths-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 531,81 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 28.11.2025 auf 24,44 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,18 Prozent angewachsen.
Smiths wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,91 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smiths PLCmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smiths von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Smiths Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
19.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Smiths PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smiths PLC
|27,82
|0,29%