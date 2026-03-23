FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Smiths-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Zum Handelsende stand das Smiths-Papier an diesem Tag bei 17,16 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,292 Smiths-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.03.2026 auf 21,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 234,63 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,46 Prozent zugenommen.

Smiths wurde am Markt mit 6,56 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at