FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Smiths-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,29 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, befänden sich nun 65,423 Smiths-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (24,98 GBP), wäre die Investition nun 1 634,28 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63,43 Prozent.

Insgesamt war Smiths zuletzt 7,51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at