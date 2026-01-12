FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Smiths gewesen.

Smiths-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,90 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Smiths-Aktie investiert, befänden sich nun 11,236 Smiths-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 24,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 276,18 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 176,18 Prozent vermehrt.

Am Markt war Smiths jüngst 7,82 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at