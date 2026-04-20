Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Lohnende Smiths-Anlage?
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20.04.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Smiths-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Smiths-Papier bei 16,59 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 602,773 Smiths-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 26,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 871,01 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 58,71 Prozent.
Zuletzt verbuchte Smiths einen Börsenwert von 7,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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