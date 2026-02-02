Smiths Aktie

WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

Investmentbeispiel 02.02.2026 10:04:30

FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Smiths gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Smiths-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,98 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,677 Smiths-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 25,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,60 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,60 Prozent.

Insgesamt war Smiths zuletzt 7,91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

