FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Smiths-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Smiths-Anteile bei 12,66 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,989 Smiths-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 26,78 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 115,32 GBP wert. Damit wäre die Investition 111,53 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Smiths einen Börsenwert von 7,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at