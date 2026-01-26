Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Lohnendes Smiths-Investment?
|
26.01.2026 10:04:21
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Smiths-Papier an diesem Tag 17,46 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Smiths-Aktie investierten, hätten nun 572,902 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Smiths-Papiers auf 26,18 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 998,57 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 49,99 Prozent vermehrt.
Der Smiths-Wert an der Börse wurde auf 8,26 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
