FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Smiths-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Smiths-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Smiths-Papier an diesem Tag bei 16,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, hätte er nun 619,963 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Smiths-Aktie auf 28,16 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 458,15 GBP wert. Mit einer Performance von +74,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 7,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at