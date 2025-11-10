Smiths Aktie

WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338

Smiths-Anlage 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Smiths-Investment verdienen können.

Das Smiths-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,46 GBP. Bei einem Smiths-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,690 Smiths-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.11.2025 1 600,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,74 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,04 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 8,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

