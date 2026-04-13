Smiths Aktie
WKN DE: A0MSHN / ISIN: GB00B1WY2338
|Langfristige Anlage
|
13.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Smiths-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,76 GBP wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Smiths-Aktie investiert hat, hat nun 56,306 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.04.2026 1 406,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,98 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 40,65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Smiths bezifferte sich zuletzt auf 7,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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