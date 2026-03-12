|Spirax-Sarco Engineering-Investition
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Spirax-Sarco Engineering-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 34,46 GBP. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,902 Spirax-Sarco Engineering-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 71,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,62 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,62 Prozent angewachsen.
Spirax-Sarco Engineering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
