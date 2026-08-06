|Spirax-Sarco Engineering-Investmentbeispiel
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06.08.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag 60,65 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,649 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,10 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 05.08.2026 auf 73,45 GBP belief. Damit wäre die Investition 21,10 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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