FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag 60,65 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,649 Spirax-Sarco Engineering-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,10 GBP, da sich der Wert eines Spirax-Sarco Engineering-Papiers am 05.08.2026 auf 73,45 GBP belief. Damit wäre die Investition 21,10 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at