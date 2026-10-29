Profitable Spirax-Sarco Engineering-Investition? 29.10.2026 10:03:33

FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.10.2025 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71,75 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,394 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,18 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 28.10.2026 auf 74,75 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,18 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Spirax-Sarco Engineering betrug jüngst 5,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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