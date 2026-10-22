FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.10.2016 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 45,67 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 218,962 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Aktien wären am 21.10.2026 16 006,13 GBP wert, da der Schlussstand 73,10 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,06 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at