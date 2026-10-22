|Profitable Spirax-Sarco Engineering-Investition?
|
22.10.2026 10:03:22
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 22.10.2016 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 45,67 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 218,962 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Aktien wären am 21.10.2026 16 006,13 GBP wert, da der Schlussstand 73,10 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,06 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.