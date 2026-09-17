|Profitable Spirax-Sarco Engineering-Anlage?
|
17.09.2026 10:03:26
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Spirax-Sarco Engineering-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 162,60 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,615 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,16 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 16.09.2026 auf 68,55 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,84 Prozent verringert.
Spirax-Sarco Engineering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,01 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.