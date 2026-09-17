FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Spirax-Sarco Engineering-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Spirax-Sarco Engineering-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 162,60 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,615 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,16 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 16.09.2026 auf 68,55 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,84 Prozent verringert.

Spirax-Sarco Engineering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,01 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at