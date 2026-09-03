FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Spirax-Sarco Engineering-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Spirax-Sarco Engineering-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,30 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investierten, hätten nun 14,025 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Spirax-Sarco Engineering-Aktie auf 68,70 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 963,53 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 3,65 Prozent gleich.

Spirax-Sarco Engineering war somit zuletzt am Markt 5,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at