Langfristige Anlage 21.05.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 21.05.2023 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 112,35 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,901 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 69,45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 618,16 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 38,18 Prozent vermindert.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5,04 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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