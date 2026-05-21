|Langfristige Anlage
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21.05.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren bedeutet
Am 21.05.2023 wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 112,35 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,901 Spirax-Sarco Engineering-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 69,45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 618,16 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 38,18 Prozent vermindert.
Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5,04 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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