FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Spirax-Sarco Engineering-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,55 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,956 Spirax-Sarco Engineering-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 66,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,61 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 36,39 Prozent verkleinert.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 4,86 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at