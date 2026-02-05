Frühe Investition 05.02.2026 10:03:18

FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Spirax-Sarco Engineering-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 112,60 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert, befänden sich nun 8,881 Spirax-Sarco Engineering-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 73,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 655,42 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,46 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich jüngst auf 5,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

