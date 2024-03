FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Spirax-Sarco Engineering-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Spirax-Sarco Engineering-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag bei 112,75 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,869 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Spirax-Sarco Engineering-Papiers auf 103,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 915,30 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 8,47 Prozent gleich.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 7,59 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at