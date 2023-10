FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Spirax-Sarco Engineering angefallen

Die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Spirax-Sarco Engineering-Papier an diesem Tag bei 113,45 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,881 Spirax-Sarco Engineering-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,80 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 11.10.2023 auf 89,40 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,20 Prozent eingebüßt.

Alle Spirax-Sarco Engineering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at