FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: Wäre ein Investment in Spirax-Sarco Engineering vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Vor 1 Jahr wurde das Spirax-Sarco Engineering-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Spirax-Sarco Engineering-Aktie 68,40 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 146,199 Spirax-Sarco Engineering-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 904,97 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 24.12.2025 auf 67,75 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,95 Prozent.
Insgesamt war Spirax-Sarco Engineering zuletzt 4,99 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
