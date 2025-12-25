Frühe Investition 25.12.2025 10:03:26

FTSE 100-Titel Spirax-Sarco Engineering-Aktie: Wäre ein Investment in Spirax-Sarco Engineering vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Spirax-Sarco Engineering gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Spirax-Sarco Engineering-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Spirax-Sarco Engineering-Aktie 68,40 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 146,199 Spirax-Sarco Engineering-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 904,97 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 24.12.2025 auf 67,75 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,95 Prozent.

Insgesamt war Spirax-Sarco Engineering zuletzt 4,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
