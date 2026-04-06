SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Profitable SSE-Anlage?
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06.04.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,45 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die SSE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 542,005 SSE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 785,91 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 02.04.2026 auf 27,28 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,86 Prozent angewachsen.
Am Markt war SSE jüngst 32,73 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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