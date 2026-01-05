SSE Aktie

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

Lukratives SSE-Investment? 05.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in SSE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SSE-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SSE-Papier bei 16,27 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 61,463 SSE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (22,31 GBP), wäre das Investment nun 1 371,24 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 37,12 Prozent vermehrt.

Am Markt war SSE jüngst 26,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

