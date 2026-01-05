SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Lukratives SSE-Investment?
|
05.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SSE-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SSE-Papier bei 16,27 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 61,463 SSE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (22,31 GBP), wäre das Investment nun 1 371,24 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 37,12 Prozent vermehrt.
Am Markt war SSE jüngst 26,77 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|SSE Plc
|26,40
|2,33%
