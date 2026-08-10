SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Investition im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
SSE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,26 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die SSE-Aktie investiert, befänden sich nun 655,308 SSE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 15 661,86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,90 GBP belief. Damit wäre die Investition 56,62 Prozent mehr wert.
Insgesamt war SSE zuletzt 28,84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSE Plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SSE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.07.26
|Holding(s) in Company (EQS Group)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in London: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
27.07.26
|FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu SSE Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SSE Plc
|27,80
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.