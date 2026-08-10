FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SSE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

SSE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,26 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die SSE-Aktie investiert, befänden sich nun 655,308 SSE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 15 661,86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,90 GBP belief. Damit wäre die Investition 56,62 Prozent mehr wert.

Insgesamt war SSE zuletzt 28,84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at