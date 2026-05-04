SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Lohnendes SSE-Investment? 04.05.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren SSE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.05.2023 wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,58 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,384 SSE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 141,00 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 01.05.2026 auf 26,19 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,00 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für SSE eine Börsenbewertung in Höhe von 31,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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