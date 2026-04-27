SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Langfristige Performance 27.04.2026 10:03:32

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SSE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.04.2025 wurde das SSE-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SSE-Aktie letztlich bei 16,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 618,812 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 26,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 305,69 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,06 Prozent erhöht.

Alle SSE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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