SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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SSE-Investment im Blick 17.08.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SSE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in SSE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit SSE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SSE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,84 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,607 SSE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,69 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,69 Prozent angezogen.

SSE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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