FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SSE-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden SSE-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des SSE-Papiers betrug an diesem Tag 15,25 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 655,738 SSE-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 22,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 891,80 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 48,92 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von SSE bezifferte sich zuletzt auf 27,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at