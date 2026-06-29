SSE Aktie

SSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Hochrechnung 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SSE-Aktie gebracht.

SSE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des SSE-Papiers betrug an diesem Tag 18,22 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 548,847 SSE-Aktien. Die gehaltenen SSE-Papiere wären am 26.06.2026 13 287,60 GBP wert, da der Schlussstand 24,21 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,88 Prozent erhöht.

Der Marktwert von SSE betrug jüngst 29,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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