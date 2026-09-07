SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Lohnender SSE-Einstieg? 07.09.2026 10:04:00

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SSE-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem SSE-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,70 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,369 SSE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (24,01 GBP), wäre die Investition nun 152,93 GBP wert. Damit wäre die Investition 52,93 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von SSE belief sich zuletzt auf 28,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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