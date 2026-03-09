SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|SSE-Performance
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden SSE-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SSE-Aktie bei 17,26 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,937 SSE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SSE-Aktie auf 26,23 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 519,70 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,97 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von SSE belief sich jüngst auf 31,46 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
