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SSE Aktie

SSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Profitable SSE-Investition? 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in SSE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SSE-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des SSE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,06 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62,267 SSE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 545,45 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 27.03.2026 auf 24,82 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,55 Prozent zugenommen.

Alle SSE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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