SSE Aktie
WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733
|Lukrativer SSE-Einstieg?
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20.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden SSE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,84 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 530,926 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 209,45 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 17.07.2026 auf 24,88 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 32,09 Prozent.
SSE wurde am Markt mit 29,99 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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