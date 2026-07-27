SSE Aktie

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WKN: 881905 / ISIN: GB0007908733

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Lohnende SSE-Investition? 27.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SSE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die SSE-Aktie bei 17,01 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die SSE-Aktie investiert hat, hat nun 5,879 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,39 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 24.07.2026 auf 24,22 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 42,39 Prozent.

Alle SSE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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