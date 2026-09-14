FTSE 100-Titel SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in SSE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SSE-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der SSE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,70 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 59,898 SSE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 414,79 GBP wert. Mit einer Performance von +41,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von SSE bezifferte sich zuletzt auf 28,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at